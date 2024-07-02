Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Boğulan Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Boğulan Kişinin Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Kırsal Yeşiltepe Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren Ayşe Görgen (21) akıntıya kapılarak boğuldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, Görgen'in cesedini suya girdiği yerden 25 kilometre uzaklıkta buldu. Ceset, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

02.07.2024 12:03
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi boğuldu.

Kırsal Yeşiltepe Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren Ayşe Görgen (21) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

Kanalda arama yapan ekipler, Görgen'in cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta buldu.

Sudan çıkarılan ceset, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Boğulan Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Boğulan Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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