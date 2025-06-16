Şanlıurfa\'da Sulama Kanalında Kaybolan 2 Kişi İçin Arama Devam Ediyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan biri çocuk 2 kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ö'yü (25) arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bölgedeki çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri yer alıyor.

Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik alanda çalışmasını sürdürüyor.