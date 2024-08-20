Şanlıurfa\'da Sulama Kanalında Kaybolan İki Kardeş Aranıyor

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeş kayboldu.

Büyüktürbe Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iki kardeşi arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.