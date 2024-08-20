Şanlıurfa'da Suriyeli kardeşlerin kaybolduğu sulama kanalında arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Suriyeli kardeşlerin kaybolduğu sulama kanalında arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa\'da Suriyeli kardeşlerin kaybolduğu sulama kanalında arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolduğu belirtilen Suriye uyruklu Yusuf El Hamadi (12) ve ağabeyi İsa El Hamadi (16) için arama çalışması başlatıldı.

20.08.2024 15:43
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ŞANLIURFA'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolduğu belirtilen Suriye uyruklu Yusuf El Hamadi (12) ve ağabeyi İsa El Hamadi (16) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Büyüktürbe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Yusuf El Hamadi ve ağabeyi İsa El Hamadi eve dönmeyince, aile çocuklarını aramaya başladı. Aile, evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında çocuklarının elbiselerini bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sualtı dalgıç polisleri sevk edildi. Ekipler, kardeşlerin bulunması için çalışmalarına devam ederken, aile bireyleri ise kanal çevresinde umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Suriyeli kardeşlerin kaybolduğu sulama kanalında arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Suriyeli kardeşlerin kaybolduğu sulama kanalında arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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