 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da Tantuni Satışı Yapan İşyerine Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Tantuni Satışı Yapan İşyerine Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, 6 Gözaltı

Şanlıurfa'da bir tantuni satışı yapan işyerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında müşterilerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Olayın ardından 6 kişi gözaltına alındı.

14.12.2023 - 23:51,  Güncelleme: 23:52
Abone Ol

ŞANLIURFA'da tantuni satışı yapan bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda aralarında müşterilerin de bulunduğu 5 kişi yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler geldikleri iş yerine tabancayla rastgele ateş açtı. Silahlı saldırıda ocakta bulunan işyeri çalışanlarıyla birlikte yemek yemeye gelen müşterilere kurşun isabet etti. Korku dolu anların yaşandığı işyerindeki silahlı saldırıyı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler, şüpheli 6 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan Hamza Çiftçi, İbrahim Çiftçi, Mehmet Emin Çiftçi, Erol Arca ile Fırat Yıldız, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde 28 boş kovan bulan polis ekipleri soruşturma başlattı.

Şanlıurfa\'da Tantuni Satışı Yapan İşyerine Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, 6 Gözaltı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karşıyaka, Saldırı, Olay, Güvenlik, Şiddet, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Tantuni Satışı Yapan İşyerine Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika


00:37
Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Son Dakika
00:37 Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 01:08:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Tantuni Satışı Yapan İşyerine Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement