Şanlıurfa'da TİGEM arazisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TİGEM arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı arazide gece yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden olduğu zarar ise yapılacak inceleme ile belirlenecek.

10.06.2024 09:17
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ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, gece Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı arazide yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Ceylanpınar ilçesinde bulunan TİGEM arazisinde çıktı. İddiaya göre, TİGEM işletmesinin Gümüşsu mevkisine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Buğday ekili arazilerde de etkili olan yangına ihbarla itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangının zararı ise yapılacak inceleme ile ortaya çıkacak.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: DHA

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