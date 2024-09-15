Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 LA 574 ile 63 UE 11 plakalı otomobiller, GAP Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle 01 LA 574 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada devrilen otomobilde bulunan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı ise bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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