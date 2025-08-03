Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Akabe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 41 ABS 837 plakalı otomobil ile 63 FB 797 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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