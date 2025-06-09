Şanlıurfa'da Traktör Devrildi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Vural Demir idaresindeki 04 AAC 213 plakalı traktör, Şanlıurfa- Suruç kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Velad Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.