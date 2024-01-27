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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Haliliye ilçesinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 347,85 gram uyuşturucu, 157,60 gram kimyasal sıvı, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
27.01.2024 - 09:39,
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 347,85 gram uyuşturucu, 157,60 gram kimyasal sıvı ile hassas terazi ve paketleme marteryalleri ele geçirildi.

A.K. "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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