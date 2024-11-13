Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 29 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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