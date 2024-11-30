Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Operasyonda 8.75 kg uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

30.11.2024 10:47
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Narkotik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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