Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.
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