Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da 11 kilo 200 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadıklarını belirtti.

Jandarma tarafından Haliliye ilçesinde 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şıldak, operasyonda 11 kilo 200 gram esrar ile 313 kök kenevirin ele geçirildiğini ifade etti.

Şıldak, operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.