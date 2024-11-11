Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliğince, Şehitlik Caddesi'nde şüpheli bir otomobil durduruldu.
Araçta arama yapan ekipler yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli Ü.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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