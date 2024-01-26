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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kent merkezindeki 2 adrese yapılan baskınlarda, bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 17 hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 8 kişi ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı.

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
26.01.2024 - 21:15,
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 17 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 8 kişi ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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