Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 17 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 8 kişi ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan gözaltına alındı.