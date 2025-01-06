Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 17'si tutuklandı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

06.01.2025 16:15  Güncelleme: 16:19
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ŞANLIURFA'da polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyon düzenledi. 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 457 gram skunk, 5 kilo 35 gram esrar, 389 gram metamfetamin, 210 gram bonzai, 167 gram eroin ve 184 sentetik hap ele geçirildi. 39 kişiyse gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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