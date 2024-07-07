Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 12 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde 12 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 4 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Trafik kurallarını ihlal eden 16 araca idari para cezası uygulanırken 5 araç da trafikten men edildi.

07.07.2024 10:41
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Trafik kurallarını ihlal den 16 araca ise idari para cezası uygulanırken 5 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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