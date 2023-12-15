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Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine jandarma arama çalışması başlattı. İhbarı yapan kişi, cep telefonuyla çektiği yavru aslan görüntüsünü jandarmaya gönderdi. Şu ana kadar yavru aslana rastlanmazken, arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa\'da Yavru Aslan İhbarı
15.12.2023 - 14:24,
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine, jandarma bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarmayı arayan kişi, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 7'nci kilometresinde bir otomobilden yavru aslan bırakıldığı ihbarında bulundu. Bu kişi, cep telefonuyla bölgede çektiklerini öne sürdüğü yavru aslan görüntüsünü de jandarmaya gönderdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, arama çalışması başlattı. Şu ana kadar yavru aslana rastlanmazken, ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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