Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.Ç. yönetimindeki 34 BDT 412 plakalı otomobil, Asya Mahallesi çevre yolu üzerinde Sabiha Küçükkoç'a (36) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Küçükkoç'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Yaya Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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