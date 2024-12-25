Şanlıurfa'da Yaya Öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Karaköprü ilçesindeki GAP Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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