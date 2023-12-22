 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da yoğun siste servis minibüsü şarampole devrildi: 8 öğretmen yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da yoğun siste servis minibüsü şarampole devrildi: 8 öğretmen yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan bir servis minibüsü yoğun siste şarampole devrildi. Kazada 8 öğretmen ile sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da yoğun siste servis minibüsü şarampole devrildi: 8 öğretmen yaralandı
22.12.2023 - 17:10,  Güncelleme: 17:12
Abone Ol

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yoğun siste öğretmenleri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 8 öğretmen ile sürücü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Diyarbakır kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Çevirme İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Ali İhsan Kaşan'ın kullandığı 21 S 0669 plakalı içinde 18 öğretmenin bulunduğu servis minibüsü, yoğun siste şarampole devrildi. Minibüsün devrildiğini görenlerin ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 8 öğretmen ilk müdahalenin ardından Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Siverek, Ulaşım, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yoğun siste servis minibüsü şarampole devrildi: 8 öğretmen yaralandı - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:10:33. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yoğun siste servis minibüsü şarampole devrildi: 8 öğretmen yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement