Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ediz Mahallesi yakınlarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mahmut S. (57) idaresindeki 06 DH 7053 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Ediz Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Adil A. (51) ve Melek A. (36) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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