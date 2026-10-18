Şanlıurfa\'da 8 yaşındaki çocuğa ütüyle yanık iddiası: Anne, anneanne ve teyze gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 8 yaşındaki çocuğa ütüyle yanık iddiası: Anne, anneanne ve teyze gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde H.Z. adlı 8 yaşındaki kız çocuğunun evde darbedildiği ve vücuduna sıcak ütüyle yanıklar oluşturulduğu ileri sürüldü. İhbarla hastaneye ulaştırılan çocuk, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisinde tedavi görüyor. Soruşturmada anne, anneanne ve teyze gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde darbedilip ütüyle yakıldığı iddia edilen H.Z. (8) adlı kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuğun annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı.
VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU
Olay, Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.Z. adlı çocuk, evde henüz belirlenemeyen nedenle annesi tarafından darbedildi. Sıcak ütüyle de vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşturulduğu öne sürülen H.Z., ihbarla adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinden sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisine sevk edilen H.Z.'nin vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle tedavisine burada devam edildiği bildirildi.
ANNE, ANNEANNE VE TEYZE GÖZALTINDA
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, H.Z.'nin ismi açıklanmayan annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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