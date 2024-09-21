Şanlıurfa Turizm Toplantısı - Son Dakika
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Şanlıurfa Turizm Toplantısı

Şanlıurfa Turizm Toplantısı

Vali Şıldak, gastronomi ve müzik projeleriyle Şanlıurfa turizmini geliştireceklerini açıkladı.

21.09.2024 16:19
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Şanlıurfa turizm sektörünü değerlendirme toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Prof. Dr. Adurrahim Dusak ile Cevahir Asuman Yazmacı, kamu kurumlarının amirleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Vali Hasan Şıldak toplantıda yaptığı konuşmada, gastronomi ve müzik alanında iki önemli proje ile Şanlıurfa turizminin gelişmesine ivme kazandıracaklarını belirtti.

Amaçlarının tüm paydaş kurum ve kuruluşları turizm çatısı altında bir araya getirerek ilin gelişimine katkı sunmak olduğunu ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa turizm konusunda, kültür konusunda çok az sayıda ilimizin sahip olduğu değerlere ve zenginliklere sahip olan bir ilimiz. Açık hava müzesi gibi tarihi dokunun, kültürel mirasın bir hayli geniş potansiyel oluşturduğu, tabiat güzellikleri de buna eklendiğinde yok yok diyebileceğimiz bir şehrimiz. Şanlıurfa'nın turizm konusunda yol alabilmesi için planlı çalışmalar yürütüyoruz. Bunları Valilik öncülüğünde yerel yönetimlerimiz, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin de destekleriyle gastronomi ve müzik konusunun dahil olacağı iki yeni proje başlatıyoruz. Siyasi irade, kurumlarımızın birlikteliği, sektör temsilcilerinin katılımı ile turizm şehri olmanın gerekliliği neyse ve modern şehirler ne yaptıysa bizler de öyle yapacağız. Zira sürekli olmayan hiç bir faaliyet sonuç vermez ve bizler sürekliliği sağlayacağız. Hedef büyüterek Şanlıurfa'da 'biz yaparız' inancı ve özgüveni ile hareket edeceğiz."

Vali Şıldak'ın katıldığı diğer toplantıda ise "Gastronominin Başlangıç Noktası Şanlıurfa" projesi ile "Müzik" konulu projelerin ön hazırlıkları değerlendirildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hasan Şıldak, Gastronomi, Politika, Turizm, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Turizm Toplantısı - Son Dakika

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