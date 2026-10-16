Şanlıurfa'da zabıta denetimi: Salça üretim yerinde yüzlerce kilo çürümüş domates ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zabıta denetimi: Salça üretim yerinde yüzlerce kilo çürümüş domates ele geçirildi

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Şanlıurfa\'da zabıta denetimi: Salça üretim yerinde yüzlerce kilo çürümüş domates ele geçirildi
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Şanlıurfa Ticaret Merkezi karşısındaki bir pul biber ve salça üretim yerini denetleyen Büyükşehir zabıtası, salçada kullanılmak üzere bekletilen yüzlerce kilo çürük domatesle karşılaştı. Kötü koku yayan küflü salçalar ve hijyene uygun olmayan biberler de bulundu. Ürünler imha için muhafazaya alındı, işletmeye cezai işlem uygulandı.

ŞANLIURFA'da pul biber ve domates salçası üretimi yapılan bir iş yerine düzenlenen zabıta denetiminde, yüzlerce kilogram çürümüş domates, küflenmiş salça ve hijyen koşullarına uygun olmayan biber ele geçirildi.

ŞUTİM KARŞISINDAKİ İŞ YERİ DENETLENDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelinde denetim yaptı. Bu kapsamda ekipler, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında pul biber ve domates salçası üretimi yapan bir iş yerini denetledi.

Denetimlerde, salça üretiminde kullanılmak üzere bekletilen yüzlerce kilogram çürümüş domates tespit edildi. İş yerinde ayrıca küflenmiş, kötü koku yayan domates salçaları ile pul biber üretiminde kullanılacağı belirlenen, hijyen koşullarına uygun olmayan biberler ele geçirildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikteki ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. İşletme hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA
Şanlıurfa Büyükşehir BelediyesiŞanlıurfaZabıtaSağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da zabıta denetimi: Salça üretim yerinde yüzlerce kilo çürümüş domates ele geçirildi - Son Dakika
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