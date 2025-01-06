Santa Maria Kilisesi'ne Saldırı Davası

Güncel

Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yarın devam edilecek. Bugünkü duruşmada, telefonunda İstanbul'daki bazı kiliselerin yakınlarında telefon sinyalinin olması ve Taksim'deki kilisenin fotoğrafının bulunmasının nedeni sorulan tutuklu sank, Shamsullo Radzhabov, "Beni istihbarat çağırdı olaydan birkaç gün önce. Onlarla çalışmamı istediler. Bilgi vermemi istediler. Hatta avukatımla gittim. Orada çektim" dedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Marmara Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davaya bazı tutuklu sanıklar getirilirken, 4 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşma kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.

"Beni istihbarat çağırdı olaydan birkaç gün önce. Onlarla çalışmamı istediler"

Saldırı öncesi keşifte bulunduğu ve arabanın sahibi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Shamsullo Radzhabov savunmasını yaptı. 2019 yılında Türkiye'ye yasal yollardan para kazanmak için geldiğini anlatan sanık, "Bir sene Sarıyer'de yaşadım. Sonrasında da Antalya'ya gittim. 2 sene kadar orada yaşadıktan sonra dil öğrendim ve İstanbul'a döndüm" dedi. Saldırıdan önce olay yerinde keşif yapmakla ve arabayı temin etmekle suçlandığını söyleyen sanık, telefonunda İstanbul'daki bazı kiliselerin yakınlarında telefon sinyalinin olması ve Taksim'deki kilisenin fotoğrafının bulunmasının nedeninin sorulması üzerine sanık, "Bir kilisenin konumu var telefonumda, sebebi şu beni istihbarat çağırdı olaydan birkaç gün önce. Onlarla çalışmamı istediler. Bilgi vermemi istediler. Hatta avukatımla gittim. Orada çektim. Kiliseyi göreceğimi beni orada karşılayacaklarını söylediler. O yüzden çektim Taksim'deki kiliseyi. Diğer kilise konumlarına gelince, ben kuryelik yapıyorum. Her yere gidiyorum. Gittiğim yerde kilise mi var ne var bilmiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Alisher Rakhımow ise savunmasında, "Kaporta boyacılık, oto tamir işi yapıyorum. Shamsullo 23'ü gibi arabayı getirdi bana yaptırmak için, yan taraftaki oto tamircisini önerdim, çünkü ben kaporta boyacılık yapıyorum. 3 gün sonra arabayı oradan teslim aldı. Sonra arabanın rampalarda kaldığını söyledi. Yan tarafa sordum müsait olduğunda yaparım dedi, senin dükkanında kalsın senin dükkanının önü boş dedi. Beni aradı aracın sahibi aracı satmış, alıcıya götürmemi rica etti. Ben de götürdüm. Alıcı bana konum attı. Sonra adam arabayı aldı bizi de eve bıraktı. Alıcı Amirjon'du. Bunu ayın 27'si gece yaptım."

"Ben siyasi görüşü olan biriyim Tacikistan'da İslami Yeniden Doğuş Partisi'ne üyeyim"

Tutuklu sanık Farrukh Soliev savunmasında şunları söyledi:

"Ben siyasi görüşü olan biriyim Tacikistan'da İslami Yeniden Doğuş Partisi'ne üyeyim. Tacikistan'dan kaçmak zorunda kaldım. Türkiye'ye yasal yollarla geldim. Oturma iznine başvurdum. Tacikistan hükümeti beni tehdit ediyordu. Buradan uluslararası koruma talep ettim. 2023 yılında 27 Ocak'ta evimden alındım. Aralık'ta geri gönderme merkezine alındım. Hakimliğe itirazım sonucu serbest bırakıldım. Alisher ile oto tamircide çalışıyordum. 2022'de Alisher ile ortak dükkan açtım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sanıklardan alisher dışında kimseyle bir bağlantım yok, hiçbirini tanımıyorum."

Tutuklu sanık Zharaıdat Esmurzıeva ise mahkemedeki savunmasında, Rusya'da yaşarken eşinin kaybolduğunu ve onu aramak için 2019 yılında Türkiye'ye geldiğini, eşini bulamadığı için geri döndüğünü, daha sonra tekrar İstanbul'a geldiğini söyledi. Esmurzıeva, internetten kadın kıyafetleri satın alıp Rusya ve Kazakistan'a gönderdiğini, bu nedenle söz konusu ülkelerden kendisine para geldiğini anlattı. Eski eşinden hiç haber alamayınca internetten tanıştığı Edelkhan İnazhaev'le evlendiğini söyleyen Esmurzıeva, evlendikten yaklaşık bir ay sonra ikametlerine yapılan operasyonda eşiyle birlikte gözaltına alındığını aktardı. Hakkında "DEAŞ terör örgütüne katılarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak üzere gönüllü olduğu" şeklinde istihbari bilgi bulunan Behruz Bobokalonov'un, eski eşi olduğuna dair bilgi bulunduğunun sorulması üzerine Esmurzıeva, "O benim eşim değil" dedi.

Duruşmaya sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.