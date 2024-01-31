 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Santa Maria Kilisesi Saldırısında Kullanılan Otomobil Beylikdüzü'nde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Santa Maria Kilisesi Saldırısında Kullanılan Otomobil Beylikdüzü'nde Bulundu

Sarıyer'de gerçekleşen Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobil, Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil emniyet otoparkına çekildi.

31.01.2024 01:02
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SARIYER'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobil yapılan incelemelerin ardından emniyet otoparkına çekildi.

Sarıyer'de Pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı da bir kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde saldırganların Polonya plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, saldırganları kullandığı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otomobil emniyet otoparkına çekildi.

Santa Maria Kilisesi Saldırısında Kullanılan Otomobil Beylikdüzü\'nde Bulundu
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Beylikdüzü, Sarıyer, Saldırı, Ulaşım, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Santa Maria Kilisesi Saldırısında Kullanılan Otomobil Beylikdüzü'nde Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 01:38:01. #1.13#
SON DAKİKA: Santa Maria Kilisesi Saldırısında Kullanılan Otomobil Beylikdüzü'nde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement