Santorini'de Deprem Korkusu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Santorini'de Deprem Korkusu Artıyor

Yunanistan, Santorini'de artan sarsıntılar nedeniyle özel kuvvetler ve kurtarma ekipleri gönderdi.

03.02.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yunan yetkililer, son 48 saatte 200'den fazla sismik sarsıntının kaydedilmesinin ardından Santorini adasına özel kuvvetler, kurtarma ekipleri, çadırlar ve insansız hava araçları gönderdi. Bölgede okullar tedbir amaçlı kapatılırken, ada halkı kıyı şeridinden uzak durmaları için uyarıldı.

Yunanistan'da tsunamiye neden olabilecek daha büyük bir deprem korkusu yaşanıyor. Yunan yetkililer, Santorini'de, insanlara kıyı şeridinden ve metruk binalardan kaçınmaları, yüzme havuzlarını boşaltmaları ve kapalı alanlarda topluca bulunmamalarını tavsiye etti. Bir tsunami durumunda halka iç kesimlere yönelmeleri uyarısı yapıldı. Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, bugün okulların tedbir amaçlı olarak tatil edildiğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis'in çağrısıyla, dün Yunan Silahlı Kuvvetler Başkanının da katıldığı kabine toplantısında, "ileri düzeyde  koruyucu önlemler" görüşüldü.

Yunan basınında, ordunun da Ege adalarına gönderileceği spekülasyonları yapılırken bölgeye, özel kuvvetler, kurtarma ekipleri, çadırlar ve insansız hava araçları gönderildi.

Amorgos'ta ve yakındaki Ios ve Anafi adacıklarında da dün akşam saatlerinde benzer önlemler alındı. Santorini'deki kurtarma ekipleri, basketbol sahaları ve otoparklardaki yüksek alanlara çadır kurdu.

Feribot şirketleri, Pire Limanı'na gitmek üzere adadan ayrılan yabancı işçilerin sayısında artış olduğunu bildirdi.

Uzmanlar: "Daha güçlü bir depremin etkisini sınırlamak için ihtiyati tedbirler alınıyor"

Selanik'teki Aristotle Üniversitesi'nde jeofizik profesörü olan Kostas Papazachos, Yunan devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey göz ardı edilemez. İşte bu nedenle, daha güçlü bir depremin etkisini sınırlamak için ihtiyati tedbirler alınıyor" dedi. Papazachos, depremlerin çoğunun Richter ölçeğine göre 4 ila 4,5 büyüklüğünde olduğunu ve en büyüklerinin Santorini ile Amorgos arasındaki sularda kaydedildiğini belirtti.

Yunan uzmanlar, 48 saat içinde 200'den fazla sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, sismik aktivitelerin arttığını ve sarsıntıların volkanik aktiviteden ziyade tektonik aktivite tarafından tetiklendiğini vurguladı.

Yunan bir sismolog olan Gerasimos Papadopoulos, "her şeyin mümkün olduğunu" ancak artan aktivitenin "adalardan önemli mesafelerde denizde" kaydedildiğini ve bunun bir "şans" olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Acil Durum, Yunanistan, Güncel, Deprem, Sağlık, Dünya, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Santorini'de Deprem Korkusu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:27:35. #1.11#
SON DAKİKA: Santorini'de Deprem Korkusu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.