Santorini Adası'nda sismik hareketlilik emlak fiyatlarını düşürdü - Son Dakika
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Santorini Adası'nda sismik hareketlilik emlak fiyatlarını düşürdü

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Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik sonrası Santorini Adası'ndaki emlak fiyatlarında dalgalanma yaşandığı iddia etti. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre adada emlak fiyatları 10 ila 40 bin avro düşmesi dikkat çekti.

06.02.2025 21:16  Güncelleme: 21:42
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Ege'de son günlerde artan sismik hareketlilikten etkilenen Santorini Adası'nda emlak fiyatlarının düştüğü ileri sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, son günlerde sık sık sarsıntıların yaşandığı Ada'da emlak fiyatlarında dalgalanma yaşandı.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Ülke basınında yer alan haberlere göre, gayrimenkullerini satmak isteyenlerin, ilanlarda verdikleri fiyatları 10 ila 40 bin avro düşürdüğü öne sürüldü.

HAYVANSEVERLERDEN MEKTUP

Öte yandan, Panhelenik Hayvanseverler ve Çevreciler Federasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, üst düzey merkezi ve idari yetkililere Santorini Adası'ndaki hayvanlara ilişkin duydukları endişeyi aktaran bir mektup gönderdiklerini ifade etti.

Sadece birkaç gün içerisinde binlerce kişinin terk ettiği adada, evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve binek hayvanlarının çoğunun geride kaldığına işaret edilen mektupta, yetkililerden, sahipleri Ada'yı terk eden hayvanların bakımını üstlenmesi istendi.

Santorini Adası\'nda sismik hareketlilik emlak fiyatlarını düşürdü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Santorini Adası'nda sismik hareketlilik emlak fiyatlarını düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • VillaUmut:
    Bizim emlakçılar hadi görev başına gidip alın, depremler geçince 150 katına satarsınız. 79 10 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Keşke bizdede indirim olsa 24 1 Yanıtla
  • Mehmet B:
    emlakçılar nerdesiniz kanımızı emdiniz hadi piyasaya 18 1 Yanıtla
  • Serkan Demirdağ:
    bizdeki ahşaksızlık kimsede yok Hatay depreminde deprem olan tğm illerde hem kira hem ev fiyatları uçtu 8 1 Yanıtla
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