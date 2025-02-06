Santorini Adası\'nda sismik hareketlilik emlak fiyatlarını düşürdü

Güncel

Başakşehir\'de kar yağışı etkili oluyor; bazı araçlar yolda kaldı

Ege'de son günlerde artan sismik hareketlilikten etkilenen Santorini Adası'nda emlak fiyatlarının düştüğü ileri sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, son günlerde sık sık sarsıntıların yaşandığı Ada'da emlak fiyatlarında dalgalanma yaşandı.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Ülke basınında yer alan haberlere göre, gayrimenkullerini satmak isteyenlerin, ilanlarda verdikleri fiyatları 10 ila 40 bin avro düşürdüğü öne sürüldü.

HAYVANSEVERLERDEN MEKTUP

Öte yandan, Panhelenik Hayvanseverler ve Çevreciler Federasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, üst düzey merkezi ve idari yetkililere Santorini Adası'ndaki hayvanlara ilişkin duydukları endişeyi aktaran bir mektup gönderdiklerini ifade etti.

Sadece birkaç gün içerisinde binlerce kişinin terk ettiği adada, evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve binek hayvanlarının çoğunun geride kaldığına işaret edilen mektupta, yetkililerden, sahipleri Ada'yı terk eden hayvanların bakımını üstlenmesi istendi.