Sao Paulo'da Şiddetli Fırtına: 7 Ölüm

Güncel

SAO PAULO, 13 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin Sivil Savunma Ajansı, Cuma günü etkili olan fırtınanın son 30 yılın en şiddetli hava olaylarından biri olduğunu söyledi.

Ajanstan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, eyaletin Bauru kentinde çöken bir duvar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, Diadema, Cotia ve Sao Paulo'da devrilen ağaçlar nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sao Paulo'da rüzgarlar, 1995'ten bu yana kaydedilen en yüksek hız olan saatte 107,5 kilometreye ulaşarak, yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyen ve 15 saatten fazla süren geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu.

Elektrik şirketi Enel, tam onarım için bir takvim sunmazken, bu durum şehrin belediye başkanının eleştirisine neden oldu. Ülkenin ulusal enerji düzenleyicisi de şirketten güncellenmiş bir hizmet planı sunmasını istedi.

Fırtına, ayrıca eyaletin Sao Paulo, Sao Bernardo do Campo, Cotia, Sao Caetano, Santo Andre ve Diadema gibi birbirlerine yakın şehirinlerde su kesintilerine neden oldu.