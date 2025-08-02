Kaza, öğle saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden C.K. idaresindeki 54 KF 036 plakalı kamyonet ile Irak uyruklu A.U.A.O. idaresindeki yabancı plakalı cip çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinde çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Sapanca'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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