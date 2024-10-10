Sapanca'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklama

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 7 Ekim'de İlmiye Mahallesi'ndeki inşaatta çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

İnşaat alanında çıkan tartışma sonucu bungalov işletmecisi V.E.B'nin darbettiği işçi M.E.A'nın bölgeden ayrılmasının ardından 10 kişilik grubun sopa ve levyelerle olay yerine geldiğini belirleyen ekipler, gelenler tarafından darbedilen V.E.B'ye H.A. tarafından 3-4 el ateş edildiğini, V.E.B'nin de ruhsatlı tabancasıyla H.A, E.K, E.A. ve İ.A'yı yaralayarak olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Olaya karışan Ş.A, M.C.Y. ve F.A. ile tedavilerinin ardından taburcu edilen E.K, E.A. ve İ.A. ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

Gözaltına alınarak Sapanca Adliyesine sevk edilen V.E.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan H.A'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada silahı kavga öncesi çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 10 kişilik grubun olayın yaşandığı yerde beklemesi, iki kişinin inşaat alanının arka tarafından çıkmaya çalışması üzerine grubun o yöne doğru koşması ve taraflar arasında arbede yaşanması yer alıyor.