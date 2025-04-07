Sapanca Gölü'ndeki Akaryakıt Sızıntısı Temizlendi

Sapanca Gölü'ne akan akaryakıt minvali madde ekiplerce temizlendi

SAKARYA - Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne akan ve amatör balıkçılar tarafından fark edilen akaryakıt minvali madde, SASKİ ekiplerince yapılan dere yatağı, su kanalı ve menfez temizliği sonrası temizlendi.

Cumartesi günü sabah saatlerinde Uzunkum mevkiinde meydana gelen olayda, bölgeye gelen amatör balıkçı, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne akan derenin yüzeyinde akaryakıt minvali madde görünce durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, derenin gölle birleştiği alana emici bariyerler koyarak maddenin gölle birleşmesini engelledi.

Ekipler, 10 Mart'ta minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, otomobilin motorunun savurularak kanala düşmesi neticesinde akan yakıtın ve motor yağının sızıntıya sebep olabileceğini ön görüyor. Ekipler, bugün sabah saatlerinde kazanın olduğu yere gelerek iş makinası ile yaptığı dere yatağı ve menfez temizliği sonrası Sapanca Gölü'ne ulaşan maddeyi temizledi.