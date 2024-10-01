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Saraç'tan CMK Ücretine Tepki

Saraç\'tan CMK Ücretine Tepki

İstanbul Barosu Başkanı Saraç, CMK avukat ücretlerinin 2025'te asgari ücrete eşitlenmesini istedi.

01.10.2024 14:17
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İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, avukatların Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesinin 2025 yılı için asgari ücretle eşitlenmesini talep etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapan Saraç, kamu görevi niteliğinde olan müdafilik ya da vekillik hizmeti karşılığında avukatlara Adalet ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödendiğini söyledi.

CMK avukatlarına verilen ücretin mevcut ekonomik şartların altında olduğunu savunan Saraç, 2025'te söz konusu ücretlerin arttırılması gerektiğini belirtti.

Saraç, İstanbul Barosu'nda 26 bin 41 avukatın görev yaptığını ifade ederek, "2023 yılında soruşturma için 85 bin 334, kovuşturma dosyası için 41 bin 375 olmak üzere toplam 126 bin 709 dosyaya görevlendirme yapılmıştır. 2024 yılı için bugün itibarıyla soruşturma aşaması için 63 bin 131 kovuşturma aşaması için 28 bin 811 olmak üzere 91 bin 942 dosyaya görevlendirme yapılmıştır." dedi.

CMK avukatlarının aldığı ücretin yol ve yemek masrafları gibi temel ihtiyaçlarına yetersiz kaldığını iddia eden Saraç, "Adil yargılamaların ve savunma hakkının güvencesi CMK sistemine, CMK avukatlığına hak ettiği değerin verilmesi, angarya olmaktan çıkarılması için somut adım atmaya, geçmişteki hataları tekrarlamamaya ve 2025 için tarifeyi en azından asgari ücret tarifesi ile eşitlemeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Çantasını X-Ray cihazına koymadı

İstanbul Barosu Başkanı Saraç, açıklamanın ardından çantasını X-Ray cihazına koymadan adliyeye girdi.

Adliyenin güvenlik personeli, bunun üzerine Saraç'a çantasını cihaza koyması gerektiğini bildirdi.

Çantasını cihaza koymamak için ısrarcı olan Saraç ile yanında bulunan avukatlar ve güvenlik personeli arasında kısa süreli arbede meydana geldi.

Emniyet güçlerinin araya girmesiyle arbede sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saraç'tan CMK Ücretine Tepki - Son Dakika

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