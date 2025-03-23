Saraçhane Çevresinde Bazı Yollar Kapatıldı - Son Dakika
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Saraçhane Çevresinde Bazı Yollar Kapatıldı

İstanbul Valiliği, bu akşam yurttaşların 5. kez buluşacağı Saraçhane Meydanı çevresine çıkan yollarda yine kısıtlamalara gitti. Saraçhane'ye çıkan çok sayıda yol 16.00 itibarıyla kapatıldı.

23.03.2025 18:41
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(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, bu akşam yurttaşların 5. kez buluşacağı Saraçhane Meydanı çevresine çıkan yollarda yine kısıtlamalara gitti. Saraçhane'ye çıkan çok sayıda yol 16.00 itibarıyla kapatıldı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde yine kısıtlamalar duyurdu. Valilik, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'dan itibaren bazı ana arterlerin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'kamu düzeninin korunması ve olası toplumsal olayların önüne geçilmesi amacıyla' alınan ek güvenlik tedbirleri kapsamında, Fatih, Eminönü ve çevresindeki birçok cadde ve bulvarın trafiğe kapatıldığı bildirildi. Kapanan yollar arasında Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası), Galata ve Atatürk köprüleri de bulunuyor.

İşte 16.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yollar:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Valilik, sürücülere ve vatandaşlara mağduriyet yaşanmaması için alternatif güzergahları kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. Alternatif olarak 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, E-5 D100 Karayolu ve Sahil Kennedy Caddesi'nin açık olacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraçhane Çevresinde Bazı Yollar Kapatıldı - Son Dakika

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