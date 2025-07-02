Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."