Saraçhane Eylemleri Davaları... Savunma Yapan Gençler: Darbeye Karşı Sokaktaydık... Anayasal Hakkımızı Kullandık, Suç İşlemedik, Beraatımızı İstiyoruz

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınması üzerine 19 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 189 kişinin yargılanmasına İstanbul 62. ve 65. Asliye Ceza mahkemelerinde başlandı. 90 sanıklı ilk dava salon yetersizliğinin de etkisiyle ikiye ayrılıp 4 Temmuz'a ertelenirken 99 sanıklı ikinci davada savunma yapan gençler, "19 Mart'ta darbeye karşı sokaktaydık. Anayasal hakkımızı kullandık, suç işlemedik, beraatımızı istiyoruz" dedi. Gençler, gözaltında kötü muamele iddiasını tekrar etti. Bir genç, "Sadece haklarımı kullandığım için evimden alıkonuldum. Ters kelepçelendim, kaba muamele gördüm. Gözaltında bize yiyecek verilmedi" dedi. Eylemleri takip ederken gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan 8 gazeteci ile 4 avukatın dosyası ise ayrıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra çok sayıda belediye yöneticisiyle birlikte gözaltına alınması üzerine Saraçhane Meydanı ve çevresinde düzenlenen eylemlerde çoğu genç bini aşkın kişi gözaltına alınmış, 278 kişi de tutuklanmıştı. Tutuklanan 200'ün üzerinde kişi itirazlar üzerine tahliye edilirken, Saraçhane davalarının ilki İstanbul 62. ve 65. Asliye Ceza mahkemelerinde görüldü.

Gazetecilerin dosyası ayrıldı

İlk duruşmalar nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi çevresinde TOMA ve bariyerlerle çevik kuvvet önlem aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protesto eylemlerini takip ettiği için gazeteciler Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Emre Orman'ın da aralarında bulunduğu 99 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşma İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Mahkeme, 8 gazeteci ile 4 avukatın dosyalarının tefrik edilmesine karar verdi.

Salon yetersizliği dikkat çekti

Saraçhane eylemlerininin ardından gözaltına alınan 90 genç hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da İstanbul Adliyesi 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bu duruşma da asliye ceza mahkemesi salonunun küçük olması nedeniyle 13. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Duruşma salonu yetirsizliğinin de etkisiyle mahkeme, 90 sanığı alfabetik olarak iki ayrı 45'li iki gruba ayırdı ve ilk grubun duruşmasını 4 Temmuz'a erteledi. Mahkeme, 2. 45'lik grubun dosya numarasını verip gününü daha sonra tebliğ etmek üzere erteledi.

Berkay Gezgin de izledi

Duruşmaları, aynı gösteriler gerekçe gösterilerek tutuklanan ve tutuklu bulunduğu sırada CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilen Berkay Gezgin, CHP Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Sevgi Kılıç, EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti MYK üyesi Musa Piroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Uluslararası Af Örgütü, Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Esra Mungan ve Can Candan, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İtalya'dan Bolonya barosundan temsilciler, anne babalar, gazeteci örgütleri temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izedi.

"Anayasal hakkımızı kullandık, suç işlemedik, beraatımızı istiyoruz"

Duruşmada savunmalarını yapan gençlerin büyük çoğunluğu "anayasal hakkımızı kullandık, suç işlemedik, beraatımızı istiyoruz" dedi. Bazı gençler gözaltında kötü muamele iddialarını tekrarladı, bir genç, "Sadece haklarımı kullandığım için evimden alıkonuldum. Ters kelepçelendim, kaba muamele gördüm. Gözaltında bize yiyecek verilmedi." dedi. Bir başka genç ise şunları söyledi:

"İnsan bu durumu esasen bir şaka olarak değerlendirmek istiyor"

"Demokratik haklarımızı kullandığımız için siyasi erkin elinde bulundurduğu araçlarla yargılandığımız alenen ortada... İnsan bu durumu

esasen bir şaka olarak değerlendirmek istiyor. Nitekim bu değerlendirmeyi müşfik devletimize karşı yaptık, AKP-MHP iktidarının bir şakası sayesinde Silivri'de 18 gün kahkaha attık. Çünkü hukukun bahane edilerek bizi tutuklaması bir şakadan fazlası olamaz. Milyonlarca insanın iradesi böyle dalaverelerle sinip gitmeyecek en nihayetinde. Bunlardan sebep bana ve buradaki herkese yöneltilen suç isnadının dahi

bir şaka olarak düşünülmeyip işleme konmasından ötürü yetkli kişileri esefle kınıyorum. Demokratik hakkımız olan eyleme hangi gün, nerede katıldığım dahi belirtilmemişken, bu konuda hiçbir delil dosyama konmamışken yine de, derhal beraatımı talep ediyorum."

"19 Mart'taki darbeye karşı sokaktaydık"

Duruşmada bir başka genç "İşyerim Saraçhane'ye yakın olduğu için iş çıkışı anayasal hakkım olan protesto hakkımı kullanmak için eyleme gittim. Evime geldiler, kapım kırdılar. Gözaltına alındım ve kötü muameleye maruz kaldım. Ayrıca 13 gün tutuklu kaldım." derken, bir diğeri ise "Kadınların her gün katledildiği, Gülistan Doku'nun beş yıldır bulunmadığı, etkin soruşturmanın yürütülmediği, işçilerin işyerinde öldüğü, gençlerin umutsuzluktan intihar ettiği, okul yurtlarının tarikatların eline geçtiği, onların baskısı nedeniyle Enes Kara'nın bir mektupla yaşamına son verdiği ülkemizde, tıpkı bunlar için sokağa çıktığımız gibi, 19 Mart'taki darbeye karşı sokaktaydık. Biz bunun suç gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz. Polis anons yapmadı. Haklarımızı kullanıyorduk. Beraatımı istiyorum." diye konuştu.

"Ortada delil yok, yer yok saat yok. Böyle boş dosya olur mu?"

Daha sonra avukatlar söz alırken bir avukat, "Hiçbir suç işlendiğine dair kanıt yokken müvekkillerimizin masumiyetini kanıtlama gibi garip bir durumla karşı karşıyayız. Artık 'suçluluk karinesi' diye bir şey var. Önce müvekkillerimiz için bir suç atılıyor, ortada delil yok, yer yok saat yok. Sonra biz müvekkillerimizin masumiyetini ispatlamak zorunda kalıyoruz. Böyle boş dosya olur mu?" diye sordu.

"Müvekkilim evinden göz altına alındı, özgürlüğü gasp edildi, eğitim hakkı ihlal edildi, okulu bir yıl uzadı"

Başka bir avukat, "Çok fazla ceza davası deneyimi olan bir avukatım. Bu dosya, hakimin sanıklardan şüpheyi kaldırmak için tek bir soru bile sormadığı tek duruşma olmalı. Bu, adil bir yargılama girişiminin olmadığının kabulüdür. Beraat kararını derhal yeniden değerlendirin" derken bir diğeri ise "19 yaşında bir kadını temsil ediyorum. Son on gündür hakkında soruşturma raporu arıyorum. Suçunun ne olduğu ve hangi delillere dayanarak isnat edildiği ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Böyle bir rapor yok! Müvekkilime karşı tek delil, hiçbir şey yapmadığını ve yüzünü kapatmadığını gösteren bir fotoğraf. Evinden gözaltına alındığı, dolayısıyla dağılmama 'suçu' açıkça işlenmediği ortada. Ama benim müvekkilim evinden göz altına alındı, özgürlüğü gasp edildi, eğitim hakkı ihlal edildi, okulu bir yıl uzadı. Müvekkilimin başına bunların neden geldiğini biz bilmiyoruz. Beraatını talep ediyorum."