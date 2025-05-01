Saraçhane Yolları Yeniden Açıldı

–İSTANBUL Valiliği'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Saraçhane ve çevresindeki yollar, yapılan değerlendirmenin ardından yeniden araç geçişine açıldı.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren Saraçhane'ye çıkan çok sayıda cadde ve sokak tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı. Etkinliklerin sona ermesiyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güzergahlarda yaptığı son kontrollerin ardından barikatları kaldırarak yolu araç trafiğine açtı.