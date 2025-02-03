Sarallar Operasyonunda 7 Tutuklama - Son Dakika
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Sarallar Operasyonunda 7 Tutuklama

Organize suç örgütü Sarallar'a ilişkin yapılan operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

03.02.2025 22:18
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Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen şüpheliyi yurt dışına çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y'nin yurt dışına çıkarılmasını sağladığı tespit edilen 7 şüpheli hakkındaki soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadeleri alındı.

Savcılık, aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K, gümrük muhafaza memuru B.A'nın da bulunduğu 7 şüpheliyi, "suçluyu kaçırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı suç örgütüne yardım etme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Sarallar suç örgütü üyesi olan firari şüpheli Turan Y. hakkında yakalama kararı bulunduğu, şüphelinin ülke içerisinde bir yerden başka bir yere naklini sağlayan Okan Ö. adlı kişinin de 29 Ocak'ta tutuklandığı hatırlatıldı.

Yapılan emniyet çalışmalarında Okan Ö'nün firari Turan Y'yi 14 Ocak'ta Ataşehir'deki bir ikamete götürdüğü belirtilen sevk yazısında, şüphelilerin 15 Ocak'ta bu evden aldıkları Turan Y'nin İpsala Kara Hudut Kapısı'ndan çıkarılmasını sağladıkları anlatıldı.

Yazıda, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı suçları işlediklerini gösteren olguların bulunduğu bildirildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 7 şüphelinin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi.

Ne olmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suçluyu kayırma" ve göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığı tespit edilen Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. 31 Ocak'ta yakalanmıştı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Göçmen, Edirne, Hukuk, Son Dakika

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