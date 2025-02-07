Konya'nın Ereğli ilçesinde, Adana- Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında Kadri Narin (55) idaresindeki 06 ECC 921 plakalı otomobil şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Abdullah Aytekin (26), Çiğdem Aytekin (35), 6 aylık Lina Aktekin ve Müyesser Narin (51) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Lina bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Şarampole devrilen otomobildeki Lina bebekten kahreden haber - Son Dakika
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