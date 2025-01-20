Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Plakası öğrenilemeyen otomobil, Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Refüjdeki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Kazadan 2 saat sonra aynı virajda savrulan başka bir otomobil de yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Araçlarda hasara neden olan kazalar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Sarıçam'da İki Trafik Kazası - Son Dakika
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