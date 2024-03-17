Sarıkamış Kayak Merkezi Mart Ayında da Kayak Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika
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Sarıkamış Kayak Merkezi Mart Ayında da Kayak Tutkunlarını Ağırlıyor

Sarıkamış Kayak Merkezi Mart Ayında da Kayak Tutkunlarını Ağırlıyor

Kar kalınlığının 180 santimetreye ulaştığı Sarıkamış Kayak Merkezi, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor. Mart ayında etkili olan yağışla birlikte kayak tutkunları, Sarıkamış'ta kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor. Kayak sezonunun nisan ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

17.03.2024 12:11
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Kar kalınlığının 180 santimetreye ulaştığı Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını mart ayında da ağırlamaya devam ediyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Yurdun dört bir yanından buraya gelen vatandaşlar, mart ayında etkili olan yağışla kar kalınlığı 180 metreye ulaşan kayak merkezinde, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

Merkezde kayak sezonunun nisan ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kayak ve snowboard eğitmeni Alper Laçin, AA muhabirine, Sarıkamış'ta yoğun karla kayak sezonunun devam ettiğini söyledi.

Kar yağışının kış turizmini yeniden canlandırdığını ifade eden Laçin, "Yağan kardan sonra Sarıkamış'ın eşsiz doğası, kristal karın güzelliği yeniden ortaya çıktı. Herkesi buraya kayak yapmaya bekliyoruz. Bu eşsiz güzelliği kaçırmamanızı diliyoruz." diye konuştu.

Kastamonu'dan kayak için gelen Firuze Soyak'ta, karla bütünleşmiş Sarıçam ormanları arasında snowboard yapmanın çok keyifli olduğunu belirterek, "Sarıkamış'a kayak için geldim, burada hava ve ambiyans çok güzel herkesi kayağa bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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