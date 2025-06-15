Sarıkamış\'ta Dolu ve Sağanak ETKİLİ Oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.

Dolu yağışıyla çayırlık alanlar ile bahçelerdeki bostanlar beyaza büründü. Bazı sürücüler arabalarını doludan korumak için yakıt istasyonlarına çekti.

Vatandaşlardan Ömer Ayan AA muhabirine, "Çok yoğun dolu ve yağmur yağdı. Sığınacak yer aradık ancak petrolü bulduk, buraya sığındık aşırı dolu yağıyor." dedi.

Bu arada yağışın ardından saka kuşlarının bitki tomurcuklarından beslenmesi görüntülendi.