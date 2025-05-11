Sarıkamış'ta Eko Turizm Alanı Renkleniyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan "eko turizm" alanı, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ilçeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi Eko Turizm Alanı, şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, sarıçamlar arasında piknik yapıp, çocuklarla uçurtma uçurdu.

Vatandaşlardan Akın Kızıltaş AA muhabirine, eko turizm alanının dinlenmek ve nefes almak için çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Kızıltaş, eko turizm alanına ailece geldiklerini belirterek, "Çocuklarımızla uçurtma uçuruyoruz. Sarıçamlar arasında çok güzel bir alan burada arkadaşlarımızla çocuklarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu alanları bilinçsizce kullanılması konusunda insanların duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü etrafta çöp ve ateşler çevremize büyük zarar veriyor." diye konuştu.

Fotoğraf tutkunu Murat Öğer de "Bugün Keklik Deremize geldik lalelerin, güllerin fotoğraflarını çekmek için geldik. Özellikle sarıçam ağaçları, doğası insanın ferahlamasını sağlıyor." dedi.