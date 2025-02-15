Sarıkamış'ta Hafta Sonu Kayak Yoğunluğu - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Hafta Sonu Kayak Yoğunluğu

Sarıkamış\'ta Hafta Sonu Kayak Yoğunluğu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni kar yağışının ardından yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

15.02.2025 14:46
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Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından hafta sonu yoğunluğu oluştu.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 95 santimetre ölçüldü.

Hafta sonu nedeniyle kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, son yağan kristal karlarla bezenen sarıçamlar arasında kayak ve snowboard yaptı.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Dernek Başkanı Bülent Yılmaz, AA muhabirine son yağan kristal karın ardından pistlerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yılmaz, sezonun dolu dolu geçtiğini belirterek, "Muhteşem bir yağış başladı. Şu anda pistlerde doluluk oranımız oldukça iyi, otellerimiz dolu. Zaten kayak ve kar kalitesi bakımından Sarıkamış ile hiçbir yer kıyaslanamaz. Bütün kayak severleri ramazan dahil sezonun tamamında Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Seval Taşpınar da Sarıkamış'a ilk defa geldiğini anlatarak,"Sarıkamış'a iki gün önce geldik, çok beğendim. Kayak deneyimim hiç yok burada başladım. Doğası çok güzel ve dün kar yağdı, o da ayrı güzeldi. Kendimi çok iyi hissettim, ben zaten karı çok severim bu iklim tam benlik." ifadelerini kullandı.

Çorum'dan gelerek snowboard ile kayan Meleknaz Öztürk ise "Bence Sarıkamış gibisi yok, çok beğeniyorum." dedi.

Kaynak: AA

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