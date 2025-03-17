Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen heyelan, kara yolunda ulaşımı bir süre aksattı.
Karakurt bölgesindeki Sarıkamış- Kağızman kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle büyük kaya parçaları yola düştü.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye giden İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kaya parçalarını ve toprak birikintisini temizledi.
Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
Sürücüler, kaya parçalarının düşerek tehlike oluşturduğu bölgede tedbir alınmasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Heyelan Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?