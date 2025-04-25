Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve sağanak etkili oldu.
İlçede gece aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı, Allahuekber Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.
Karla karışık sağanağın etkili olduğu Handere bölgesinde, sarıçamlar, çiğdemler beyaza büründü.
İlçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Kar ve Sağanak - Son Dakika
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