Sarıkamış\'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezini yeniden beyaza bürüdü.
Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Vatandaşlardan Hikmet Buğday, havaların tekrar soğuduğunu belirterek, "Akşam kar yağışı başladı, aralıklarla devam ediyor. Sabah kalktık, arabamızı temizledik. Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.
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