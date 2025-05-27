Sarıkamış'ta Karaca Kamerada

Sarıkamış ormanlarında yiyecek arayan karaca kamerada

KARS - Sarıkamış ormanlarında yiyecek arayan karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıçam Ormanları yaban hayvanlarını ev sahipliği yapıyor. Başta boz ayılar olmak üzere çok sayıda yaban hayvanını ev sahipliği yapan Sarıçam ormanlarında gezinti yapan vatandaş, karaca ile karşılaştı. Ormanlık alanda yiyecek arayan karaca vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbe an kaydedildi. Sakin hareketleriyle dikkat çeken karaca daha sonra gözlerden kayboldu.