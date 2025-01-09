Sarıkamış'ta Kayak Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıkamış'ta Kayak Keyfi

Sarıkamış\'ta Kayak Keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistler açık, kristal kar ve doluluk oranı yüksek. Kayakseverler bekleniyor.

09.01.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor.

Kent merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye düştü.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

Merkeze gelerek pistlerde kristalleşen doğal karı değerlendiren yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı.

"İnanılmaz kar var"

Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, AA muhabirine, merkezde pistlerin açık olduğunu, güneşle parlayan kristal karın güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Burada kayak misafirlerinin keyif alacağı düzeyde kar bulunduğunu aktaran Aykul, "Bugün pistlerden yukarı dağ kayağıyla çıktım. Yaklaşık 5 kilometre yol yürüdüm, inanılmaz kar var. Önümüzdeki hafta otellerimizde rezervasyonlarımız neredeyse yüzde 100 doluluk düzeyinde. Sarıkamış'ın doğası ve karı her şeyiyle mükemmel. Geçtiğimiz kışlar nasılsa yine aynı şekilde bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz. Çok farklı pistleri var. Başlangıç, hız yapmak ve zevk almak istediğiniz pistler mevcut." dedi.

Kayak eğitmeni Adem Şen de Sarıkamış'ın kar ve pistleriyle çok güzel bir yer olduğunu belirterek, herkesi eğlenceye davet etti.

Kayakseverlerden Aybüke Hediye ise merkezi dikkat çekici bulduğunu anlatarak, "Başlangıç ve hız yapmak için çok çeşitli pistler mevcut. Kristal kar olması, buranın büyük artısı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Etkinlikler, Hava Durumu, Sarıkamış, Türkiye, Güncel, Turizm, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Kayak Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:23:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Kayak Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.